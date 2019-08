Sender bypakken i retur

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) sender den såkalla bypakken for Ålesund i retur, skriv smp.no (bak betalingmur) Ifølgje avisa er det heilt uaktuelt for han å behandle den omstridde samferdselsprosjektet slik det no er utforma. - Kommunepolitikarane må venne seg til ei anna verd når det gjeld bompengar, seier Dale til Sunnmørposten. Fredag blei regjeringa med eit naudskrik samde om ei ny skisse for bompenge-innkrevjing her i landet.