Naudetatane har rykt ut fordi ein semitrailer har velta i svingen ei stor rundkøyring på Moa i Ålesund. Berre sjåføren var i bilen som hamna på sida. Vedkomande måtte få hjelp til å kome seg ut, og er sendt til legevakta for sjekk.

Nokre trafikale utfordringar kan det bli til bilberginga er ferdig. Politiet tilrår difor alternative ruter for å unngå køar. Last frå semitraileren har ikkje kome ut i vegbana. Politiet opplyser at det er tett skodde og dårleg sikt på staden.