Selskap konkurs

Styret i Snekker Gruppen AS ber om at selskapets bo blir tatt under rettens behandling som konkursbo. Det går det frem av en kjennelse fra Møre og Romsdal tingrett. Ifølge den har styret opplyst at den samlede gjelden er på ca. 1,76 millioner og at selskapet har verdier på i underkant av 890.000 kroner. Det blir videre opplyst at bedriften fortsatt er i gang, men at det ikke er noen ansatte.

Retten mener at selskapet er ute av stand til å dekke forpliktelsene sine og selskapet blir derfor behandlet som et konkursbo.