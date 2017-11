Selger hurtigrute

Selskapet Hurtigruten kjøper tilbake hurtigruta Richard With som Havila eier. De kjøper også tilbake en hurtigrute som Odfjell i Bergen er inne i. Dette gjør Hurtigruten etter at de har hentet inn 400 million kroner i kapital for å kjøpe disse båtene. Salget gjør at Sævik-familien nå er ute av drifta av hurtigrutene.