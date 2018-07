Selger gass til store summer

Mens vi her i landet importerer strøm fra Europa og må betale skyhøye strømregninger, selger Norge uvanlig mye gass til ulike land til enorme summer.

Norge er det landet etter Russland som leverer mest gass ut til europeiske land. Administrerende direktør i Gassco, Frode Leversund forteller at de på et tilfeldig døgn solgte gass til Europa til en verdi av 800 millioner.