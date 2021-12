Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Trebarnsmora Ida Kleiven Wågsholm i Ålesund trudde først den ni år gamle jenta hennar hadde fått omgangssjuka. Men så blei niåringen dårlegare enn nokon gong før. Det viste seg å vere korona. No sit familien på fem i karantene, og håper dei andre slepp å bli smitta.

– Det er utruleg kjipt. Alle har behov for å feire jula med familie. Det er det verste, seier trebarnsmora.

Smitten på Åse skole har spreidd seg fort og no er seks skuletrinn ramma. I tillegg har fleire tilsette testa postivt.

Trur 400 personar er råka førebels

Rektor Vigdis Rønning anslår at rundt 350 til 400 personar blir sittande i isolasjon og karantene i jula. Ho synest synd på alle dei som skulle feire jul med familien.

Seks skuletrinn er råka av koronasmitte no rett før jul. Foto: Nils-Atle Sundnes / NRK

– Eg synest det er heilt forferdeleg. Mange har planlagt besøk av besteforeldre, og så kjem det akkurat no. Vi har vore veldig heldig med nesten ingen smitte, men plutseleg blir vi blåst av banen, seier Rønning.

Ho seier at SFO inntil vidare er open for dei få elevane som har møtt fram, men at dette kan bli stengd på kort varsel.

Ventar fleire smitta

Kommuneoverlege Alexander Wiig er ikkje overraska over det hissige utbrotet. Han trur det kan vere endå fleire som er smitta enn dei 19 som har testa positivt til no.

– Det er aldri hyggeleg å få smittespreiing av slikt kaliber. Samstundes er vi klar på at det er ein del av kvardagen når vi har eit virus som er meir smitteførande enn tidlegare, seier Wiig.

Testane viser at utbrotet ikkje er av deltavarianten, og ifølge kommuneoverlegen etter alt å dømme då er den svært smittsame omikron.

Kommuneoverlege Alexander Wiig trur det kan vere endå fleire smitta enn dei som har testa positivt til no. Foto: Synnøve Hole / NRK

Intim jul for mange familiar

Andreas Lied er FAU-leiar på Åse. Han stadfestar at utbrotet gjer at mange no blir sittande i karantene i staden for å feire jul med storfamilien.

– Det er mange som kanskje får ei litt meir intim jul med berre sin familie i karantene enn dei hadde tenkt, og det er nok mange som må ta tidleg juleferie frå jobb. Så det er nok både barn og vaksne som er skuffa, seier han.

Andreas Lied er leiar i FAU på Åse. Han trur mange barn og vaksne er skuffa no. Foto: privat

Glad skulane tok tidleg juleferie

Skulane har tatt tidleg juleferie i Ålesund og dette var bestemt før dette utbrotet blei oppdaga.

– Ut frå eit medisinfagleg perspektiv er vi glade for at det blei gjort, seier kommuneoverlege Alexander Wiig.

Han meiner at det er viktig at foreldre og nærkontaktar no går i isolasjon og karantene, slik dei er pålagde. Tidlgare i dag blei det innført karantenereglar også for barn under 18 år.

Julaftan med bestemor og lutefisklag og nissegraut med storfamilien er avlyst. Verken mamma Ida eller lillebror Sebastian har testa positivt så langt. Foto: Privat

Fryktar større utbrot

Familien på fem i Ålesund har fått levert frå seg alle julepakkane og avlyst planane med besteforeldre og andre slektningar. Trebarnsmora Ida Kleiven Wågsholm er kritisk til at det ikkje blei innført heimeskule før jul, og trur det kunne forhindra utbrotet.

No fryktar ho det kan bli stort.

– Dette kjem til å bli eit massivt utbrot, som eg trur det kjem til å spreie seg, seier Ida Kleiven Wågsholm.