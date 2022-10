Seks skoler mangler lærere

Seks skoler i Romsdal mangler lærere. Til sammen mangler skolene over fem årsverk. Det skriver Romsdals Budstikke. Kravene i lærernormen er at det skal være én lærer per 15 elever i 1.–4. tinn og én lærer per 20 elever i 5.–10. trinn.