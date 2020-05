Seks personar evakuerte etter brann

Seks personar er evakuerte etter at det tok til å brenne i eit bustadhus på Smøla. – Alle personar er ute av huset. Dei første meldingane var at loftsetasjen er overtent og at det brenn i delar av hovudetasjen, seier vakthavande ved 110-sentralen, Tor Ivar Sjåstad. Det er vind i området, men huset ligg i eit området med spreidd busetnad.