Seks evakuert etter skred

Politiet opplyser at dei har evakuert seks personar frå to hus etter skredet i Måndalen i Rauma. Kommunen er varsla og vil jobbe med innkvartering dersom det er behov, opplyser politiet. – NVE er varsla og vil prøve å sende ekspertise til staden for vurdering, fortel politiet.