Seks års fengsel for overgrep

Ein mann i 50-åra er dømd til fengsel i seks år for gjentatte overgrep mot si eiga dotter frå ho var sju år, det skriv Tidens Krav (krev innlogging). Overgrepa skjedde fleire stader på Nordmøre og i Trøndelag, der mannen no bur. Saka gjekk difor for Inntrøndelag tingrett. Fornærma bur på Nordmøre.