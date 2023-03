Seks år fengsel for overgrep

Frostating lagmannsrett opprettheld dommen på fengsel i 6 år -mot ein mann som tidlegare er dømd for seksuelle overgrep mot barn under 14 år og barn under 16 år.

To av overgrepa skjedde i 2019 og 2020 medan det tredje tilfelle skjedde i 2002.

Lagmannsretten reduserte imidlertid erstatningssummen til den eine kvinna med 25 000 kroner til 125 000.

I rettsdokumenta framgår det at retten meiner den domfelte utnytta osorgs- og tillitsforhold og at handlingane framsto som planlagde og gjennomtenkte.