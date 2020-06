Seier til Molde

Molde slo Kristiansund 4-2 i en treningskamp i fotball i ettermiddag. Kampen ble spilt for tomme tribuner i Molde. Molde sine målscorere var Eirik Ulland Andersen, Marcus Holmgren Pedersen og Tobias Christensen to ganger. For KBK fant Bendik Bye og Pemi Faris veien til nettmaskene.