Seier Nilsen blir trenar vidare

Terje Erstad, presseansvarleg i AaFK, seier dei er avhengige av å starte og vinne fotballkampar. Så langt denne sesongen har laget tapt alle kampane sine og ligg nedst på tabellen med null poeng.

– Vi må gå inn i denne kampveka med ei tru på at vi klarer å snu dette. Så har vi to viktige kampar denne veka. Vi møter Molde i morgon og Haugesund på søndag.

Måndag blei det spekulert i om AaFK-trenar Lars Arne Nilsen (bildet) var ferdig i klubben etter dei svake resultata. Erstad seier at Nilsen held fram som hovudtrenar for laget.

– Det blir han. Men igjen, det er sportslege resultat som tel og vi som klubb må heile tida vurdere kva som er riktig for klubben. Vi må både sjå på oss sjølv i støtteapparatet, spelarar og trenarar. Vi er ein klubb som står saman om ting som skjer. Og no er Lars Arne Nilsen trener for klubben.

– Blir han det etter i morgon også, om de taper kampen mot Molde?

– Det er ikkje gitt noko signal om noko anna, så eg håper verkeleg at han er det, seier Erstad.