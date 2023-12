Seier nei til vindturbinar

Kommunalteknisk eining i Kristiansund kommune meiner at planane om ein vindmøllepark i Tingvoll må bli endra betydeleg eller bli skrinlagt. Kommunen har lagt stor vekt på at dei meiner det er fare for drikkevatnet, melder Aura Avis.

Planane om å etablere eit vind- og solkraftverk på Fløystadfjellet og Kamsvågfjellet har møtt skepsis fordi prosjektet som er tenkt plassert midt mellom to drikkevasskjelder.