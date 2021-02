Seier nei til utsetting

Stortinget seier nei til å utsette krav om nullutslepp frå passasjerskip og ferjer i verdsarvfjordane til 2030, og held fast ved fristen som er sett til 2026. Kommunar og næringsliv har sagt at denne fristen er for tidleg. Stortingsrepresentant i KrF, Steinar Reiten, seier dei må gjennomføre dette for å nå klimamåla som regjeringa har sett seg.