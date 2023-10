Seier nei til Helseplattforma no

Eit samrøystes kommunestyre i Averøy har vedtatt å ikkje gå inn i ein tenesteavtale med Helseplattforma no. Det skriv Tidens Krav.

Ved å gå inn i ein avtale med Helseplattforma hadde kommunen forplikta seg til ei investering på 18,6 millionar kroner. Dei hadde også måtte brukt 2,2 millionar kroner i årlege drifts- og investeringskostnader.

Averøy-ordførar Ingrid Ragønes (Ap) opplyser til Tidens Krav at frykta for å tape millionar på eit system som fungerer dårleg og at det er så mykje som er usikkert som rt avgjerande for at dei vil vente.