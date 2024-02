Seier nei til fiske i år

Miljødirektoratet går inn for at det ikkje blir opna for laksefiske i elvane Måna, Isa og Glutra i år.

Elvane blei behandla mot smitte frå gyrodactylus salaris i 2013 og 2014, og i 2015 blei det sett ut yngel av både laks og sjøaure.

Men fisket frå 2021 har ikkje svart til forventningane, og dermed seier direktoratet nei til fiske i år.