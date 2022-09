Seier nei til bompengar i Trollstigen

Samferdselsutvalet i fylket sier nei til å bruke bompenger til å rassikre Trollstigen som er ein av dei best besøkte turistvegane i landet.

Fylkesadministrasjonen har foreslått eit forprosjekt for å greie ut alternative sikringstiltak for Trollstigen og vil søke om ein pilot for besøksbidrag.

Leiaren i samferdselsutvalet, Kristin Sørheim (Sp), meiner dette må bli finansiert gjennom rassikringspengar, og ikkje med bruk av bompengar.

– Utan ekstra pengar så er vi kanskje 6-7 år fram i tid før sikringstiltaka kjem i gang, men vi har forhåpningar om at det skal kome før den tid, seier Sørheim.