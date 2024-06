Seier mus og menneske er ulike

Forsvarar John Christian Elden meiner påtalemakta snublar i lovverket og at avlivinga er forsvarleg. Det sa han i Høgsterett torsdag.

Statsadvokat Magne Nyborg sa i si prosedyre torsdag at mus har det samme følelselivet som andre pattedyr, som menneske.

Elden seier at ein ikkje kan sjå på mus og rotter på samme måte som menneske, og at det ikkje er samme plikter til dyrevelferdsmessig avliving.