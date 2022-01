Seier han vil kome til Noreg

To år etter at ankesaka mot han blei utsett, hevdar den tidlegare Molde-spelaren, Babacar Sarr (30), at han vil kome tilbake til Noreg for å møte i retten. Det skriv Romsdals Budstikke.

Sarr har tidlegare blitt dømt til å betale 150.000 kroner i erstatning til ei kvinne i ei valdtektssak.

Politiet meiner at Sarr valdtok ei kvinne medan ho sov i 2017. Han blei i Romsdal tingrett frikjent for sovevaldtekt i 2018, men likevel dømt til å betale erstatning til den fornærma kvinna.

Frifinninga blei anka av påtalemakta, men saka har blitt utsett fleire gonger fordi Sarr ikkje har møtt opp.