Seier framleis nei til Mork

Helse Møre og Romsdal seier nei til å utsette nedlegginga av Mork rehabiliteringssenter. Ordførarane i dei sju kommunar på Søre Sunnmøre krev at nedlegginga av Mork blir stoppa, og grunngir det med at økonomien i helseføretaket er blitt betre. Administrerande direktør Heidi Nilsen seier det er rett at dei styrer mot eit overskot, men at det er ikkje nok til å oppretthalde Mork.