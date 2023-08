Seglbåt driv mot grunn

Ein seglbåt har framdriftsproblem på Vigrafjorden. Båten driv mot grunn, melder Hovedredningssentralen Sør-Norge. Redningsskøyta og brannbåt er på veg for å hjelpe til.

Hovedredningssentralen opplyser til NRK klokka 14.40 at seglbåten skal ha fått noko i propellen, og at den no blir slept til land av redningsskøyta.