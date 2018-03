Segla med promille i ferjeområde

Ein mann frå Sunnmøre er dømd til 18 dagar fengsel for å ha ført ein 24 fots seglbåt med motor, trass i at han var påverka av alkohol. Mannen i 30-åra blei målt til ei promille på 1,49 eit par timar etter at han blei stoppa. Retten ser det som skjerpande at mannen segla i eit område med ferjetrafikk. I tillegg til straffa må mannen også betale ei bot på 10.000 kroner og kan ikkje ta båtførarbeviset på nytt før om eit år.