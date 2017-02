Sebastiansaken: Første gang et helseforetak blir siktet

Nesten på dagen to år etter at babyen Sebastian Gils Ødegaard døde i helikopteret på veg til St. Olavs Hospital i Trondheim blir nå Helse Møre og Romsdal siktet i saken. Onsdag ble det kjent at dødsfallet til den ti måneder gamle babyen dermed får et uventet etterspill.

– Det er en uvanlig reaksjon. Det er veldig spesielt. Jeg kjenner ikke til slike tilfeller fra før, sier jusprofessor Ørnulf Rasmussen, en av Norges fremste eksperter i helserett.

Helt nytt reaksjonsmiddel

Stadig flere pasienter klager over behandlingen de får i norsk helsevesen – og vinner frem. Bare i fjor betalte Norsk Pasientskadeerstatning ut 987 millioner i erstatning til pasienter eller pårørende etter skader og dødsfall. Helsetilsynet sørget i samme tidsrom for at over 100 leger og sykepleiere mistet autorisasjonen.

Det at politimesteren i Møre og Romsdal nå har tatt ut en formell siktelse mot helseforetaket i Sebastian-saken – med tanke på å straffe foretaket – er likevel noe helt nytt.

En runde i rettssalen kan få flere utfall.

– Foretaket risikerer en bot, men størrelsesordenen vet vi ingenting om, for vi har ikke hatt slike saker før, sier Rasmussen.

– Men dermed kan vel også leger og enkeltpersoner i helseforetaket bli bøtelagte eller dømte til fengselsstraff?

– I prinsippet ja, dersom det reises tiltale også mot enkeltpersoner. Men jeg tar selvfølgelig ikke stilling til denne konkrete saken, sier jusprofessoren.

– Vi vet ikke hvor grensene går og vi vet ikke hvordan reaksjonene skal bli ved straffeutmåling. Vi vet ikke hvordan domstolene ser på anvendelsene av disse bestemmelsene. Dette er ny og upløyd juridisk mark, sier Rasmussen.

Peker på mangelfull organisering

Sebastian Gils Ødegaard fikk ikke forsvarlig helsehjelp ifølge Statens helsetilsyn. Foto: Øyvind Sandnes / NRK

Dødsfallet til den ti måneder gamle guttebabyen i februar 2015 vakte sterke reaksjoner over hele landet. Helsetilsynet har tidligere avdekt flere brudd på spesialisthelseloven, og saken har i den senere tid også vært under politietterforsking.

Ifølge helseforetakets egen hjemmeside er grunnlaget for siktelsen at mangelfull organisering av virksomheten førte til at det ikke ble sørget for forsvarlig helsehjelp.

Dette er Sebastiansaken Ekspandér faktaboks Sebastian Gils Ødegaard døde på veg til St.Olavs Hospital 22. februar 2015.

Sebastian var tidligere hjerteoperert og hadde fått infeksjoner i dagene før dødsfallet.

I løpet av de 10 månedene han levde tilbrakte han fire måneder på sykehus. I tillegg til hjertefeil hadde han også åpen ganespalte og feil på tarmsystemet.

Fredag 19.februar fikk Sebastian nedsatt allmenntilstand på grunn av infeksjon. Barneavdelingen ved Kristiansund sykehus var stengt, og familien oppsøkte legevakten.

På legevakta ble de møtt av lege Anna Owczarz. Hun ville sende Sebastian til Ålesund, men fikk ikke helikopter.

Det ble bestemt å observere Sebastian hjemme, i stedet for å sende ham til Ålesund med ambulanse.

Søndag formiddag forverres tilstanden, og han fraktes til akuttmottaket ved sykehuset i Kristiansund. Der blir det bestemt å sende ham med luftambulanse til St.Olavs Hospital.

Fire minutter etter avgang snur helikopteret. Det blir gjort forsøk på gjenoppliving ved sykehuset i Kristiansund.

Sebastian Giil Ødegaard dør klokka 15.00 søndag ettermiddag.

Mener det kan bli komplisert

Babygutten var bare ti måneder da han døde på veg til St. Olavs Hospital i Trondheim. Foto: NRK

En fellende dom forutsetter at det er noen som opptrer på vegne av foretaket som har brutt regler, som kan sanksjoneres med straff.

I Sebastiansaken kan det være snakk om to ulike situasjoner, forklarer Rasmussen.

– Den ene er en administrativ beslutning om å stenge barneavdelingen i helgene. Om dette er en styreavgjørelse, synes jeg det er komplisert å bruke helsepersonelloven og dens regler. Om dette er en leges feilvurdering, ved å ikke sende barnet på akuttavdelingen, så er helsepersonelloven den relevante.

– Da må retten fastslå at regler har blitt brutt. Da kan helsepersonellet selv straffes, men samtidig kan også foretaket straffes etter straffeloven. Dette kan bli en komplisert sak, forteller Rasmussen.

Politimesteren i Møre og Romsdal har sendt over saka til statsadvokaten, som skal avgjøre om det skal tas ut tiltale.