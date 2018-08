Sea-King henter skadd mann

Et Sea-King redningshelikopter fra Florø er nå i ferd med å heise opp en skadd mann som har falt i terrenget ved Trolldalsvatnet i Eide. Han har fått hjelp fra lege og sykepleier som ble fløyet opp med et luftambulansehelikopter . Mannen var i et følge på to da han glei og falt