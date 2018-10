Se 22.55-nyhetene her

Medlemsbedriftene i Maritim forening for Søre Sunnmøre, er kraftig irritert over manglende koordinering mellom flyselskap, buss og hurtigbåt for reisende som kommer til Vigra om kvelden. Stengninga av Alunorte-fabrikken i Brasil gir Hydro noen utfordringer. Programleder er Bibbi KJølås