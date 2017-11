Savner sauer i Tingvoll

For tredje år på rad er unormalt mange sauer og lam savnet i ytre del av Tingvoll. – Hvorfor det kommer bort så mange dyr, vet vi ikke sikkert. Vi er slett ikke sikre, men tror at gaupa må ta en del av skylda, uten at vi mener den er årsak til alle dyra som er borte. Det sier Arnfinn Grimstad, leder i Ytre Tingvoll beitelag til tk.no.