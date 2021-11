Pytt, pytt. Det er da bare litt regn.

Eller?

Med sine 1509 millimeter med nedbør i året, er ikke Ålesund akkurat kjent for å være den tørreste plassen i landet (Til sammenligning har Oslo 836 millimeter i året, ifølge Meteorologisk institutt).

Det fikk Otto Mobility, som leier ut biler, elsykler og elsparkesykler, erfare da de satte ut sine splitter nye elsykler i byen på Sunnmøre.

– Det sier enten noe om syklene våre eller om været i Ålesund, ler teknisk sjef i Otto Mobility, Joakim Rusvik.

Bare noen uker etter at syklene ble satt ut i midten av oktober, fikk de inn de første klagene på at det ikke gikk an å slå på elsyklene.

Joakim Rusvik er teknisk sjef i Otto Mobility. Foto: privat

Det er displayene på syklene som ikke tålte nedbøren, selv om de ifølge Rusvik skal ha IP-klassifisering 6. Det betyr at de skal tåle kraftig spyling fra alle kanter, sier han.

– Da har dere ganske kraftig vær i Ålesund, som er kraftigere enn kraftig spyling fra alle kanter.

Komisk, men beklagelig

Cecilie Solli er prosjektleder i mikromobilitet i Ålesund kommune. Foto: Idun Aalbu Rasmussen / NRK

Prosjektlederen i Ålesund kommune fikk selv erfare at elsyklene ikke fungerte optimalt. Hun skulle sykle opp en bakke da hun oppdaget det.

– Det er kjempetungt å sykle på en elsykkel når den er tung i seg selv og det ikke er kraft i den, sier Cecilie Solli.

Hun sier det var full jubel da syklene ble levert til byen.

Men tungt regn kom dagen etter. Det gikk dermed bare et par uker før feilen ble meldt fra flere syklister.

Elife, som har utviklet sykkelen for Otto, sier det er første gangen de har opplevd dette. Men det skal være den nye displaymodellen som er problemet.

Det er disse displayene, fra leverandøren Bafang, som ikke tålte all nedbøren. Elife sier det bør ligge en feil i produksjonen av dem. De har tatt kontakt med leverandøren, som tar feilen seriøst. Foto: Idun Aalbu Rasmussen / NRK

Sindre Eivindsen, teknisk ansvarlig for Elife, skjønner at det er komisk at regnet skapte problemer på et regntungt sted som Ålesund, men synes som produsent at det er mest kjedelig at det gikk som det gikk.

– Det er beklagelig og uheldig, og ikke noe vi er vant til eller ønsker å være vant til, sier Eivindsen.

Midlertidig løsning

Displayene har fått en midlertidig beskyttelse som gjør at de kan brukes fram til feilen blir rettet. Foto: Idun Aalbu Rasmussen / NRK

Selv om Joakim Rusvik i Otto Mobility synes det hele var litt humoristisk, så forventer han at produsenten retter feilen og leverer elsykler som fungerer.

– Vi mener at dette rett og slett ikke er bra nok, sier han.

Og feilen skal rettes opp i, sier Sindre Eivindsen i Elife. Sammen med leverandøren skal de finne ut av hvordan de kan fikse dette.

I mellomtiden har utleieren jobbet på spreng for å få til en midlertidig beskyttelse på displayene. Så nå kan ålesundere bruke elsykler igjen uten å måtte få seg en overraskelse.

Men grått vær må de nok fortsatt regne med.