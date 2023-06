Satte personlig rekord

Sunnmøringen Lovise Skarbøvik Andresen satte personlig rekord under Bislett Games i kveld. Det skriver Dimna IL på sin facebookside. Klubben skriver at Andresen forbedret sin personlige rekord på 100 meter hekk fra 13.48 til 13.25, og at dette holdt til en andreplass i U20-klassen.