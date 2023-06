Satte opp bygg uten å søke om tillatelse

Ordførerkandidat i Rauma, Gaute Grøtta Grav, skal ha satt opp bygg på sin egen eiendom uten å søke om tillatelse.

For noen år tilbake skal han ha satt opp et takoverbygg, et anneks og et vedskjul på gården sin. I tillegg skal de ha en henger på eiendommen med en badstue på. Han skal ha gjort dette uten å søke kommunen om tillatelse først, skriver VG.

Nå har han lagt ut et innlegg på Facebook, der han beklager. Der skriver han blant annet at han hadde tolket lovverket slik at han ikke trengte å søke om byggetillatelse.