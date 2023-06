Satt i gang søk etter båt

Det ble satt i gang et søk etter en seilbåt som sendte ut nødsignal på Godøy i Giske, melder politiet. Etter kort tid ble det avklart at det ikke var snakk om en nødssituasjon. Om bord fant de to menn som var svært beruset. Begge skal ha nektet for å være båtfører. Det blir opprettet sak og tatt prøve, skriver politiet.