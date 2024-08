Satt i arrest

En mann ble satt i arrest i Kristiansund natt til lørdag etter at han forstyrret offentlig ro og orden og blant annet knuste et speil på en parkert bil. I Ålesund var det også flere personer som ikke oppførte seg. To ble sendt hjem av politiet for blant annet å ha krangla med vektere ved et utested. En ble også satt i arrest og anmeldt for å ha utøvd vold mot politiet. I Molde rykket politiet ut til to personer som sloss i sentrum. Ingen ble skadd i hendelsen. Disse fikk også beskjed om å forlate sentrum. Ellers har natt til søndag foregått i relativt rolige former, opplyser politiet til NRK.