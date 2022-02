Satsing på realfag i Molde

I Molde skal det startes en egen realfagklasse for ungdomsskoleelever. Fra høsten av starter Bergmo ungdomsskole en egen klasse for dem som er spesielt interessert i matematikk, biologi, fysikk, kjemi og teknologi. Rektor Leif Ersnes opplever at lokalt næringsliv i stor grad etterspør realfagskompetanse.

– Det er et behov i samfunnet for folk med utdanning innenfor realfag, og vi oppfordrer jenter til å søke. Det er noen private skoler som har gjort dette, men i offentlig regi har jeg ikke sett en slik type satsing, sier han.