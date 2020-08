Satsing på berekraft

Fylkeskommunen og byane Kristiansund, Molde og Ålesund er no i gang med å måle og lage statistikk på kor berekraftige vi er. Satsinga skal gå over to år. I alle kommunane blir det tilsett koordinatorar som skal jobbe med berekraftprosjektet. Møre og Romsdal er blant dei tre første fylkeskommunane som er med i FN sitt internasjonale berekraftsprogram. – Målet er å finne ut korleis ein kan ta vare på miljøet for etterkomarane våre, seier Tore Lyngvær kommunikasjonssjef i Kristiansund kommune.