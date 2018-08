Satsing har gitt resultat

Levekårsutfordringar med auka risiko for sjukdom og låg utdanning, har gjort at Kristiansund har satsa ekstra på skule og oppvekst. Ei gransking viser at den ekstra satsinga på skulen har gitt gode resultat for borna både i utvikling, læring og resultat. Nasjonale prøver viser mellom anna at kristiansundselevar i 5. klasse no er mellom dei flinkaste i fylket. Kommunen vonar satsinga på borna vil gi god effekt også på helse og levealder.