Satser tungt med nytt anlegg

Brødrene Sperre satser stort på foredling av fisk med sitt nye anlegg på Ellingsøy. Investeringsrammen er på 100 millioner kroner og anlegget vil være blant de største for rundfisk i Norden. MMC First Process er valgt som leverandør til det pelagiske landanlegget for håndtering og prosessering av fisk. Anlegget skal stå klart i desember. – Dette gir ringvirkninger for MMC First Process og en rekke andre leverandører på Sunnmøre, opplyser de to selskapene i en pressemelding.