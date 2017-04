Satser to millioner

Fylkestinget vedtok i ettermiddag å kjøpe aksjer for to millioner kroner i Blue Ocean Innovation Arena AS. Dette er planlagt som en innovasjonsarena innenfor Ålesund Kunnskapspark. Finansieringa skjer ved bruk av investeringsfondsmidler. Det er en forutsetning at prosjektet blir fullfinansiert.