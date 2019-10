Satser på yrkesfag

Regjeringen deler ut 16 millioner kroner til et prøveprosjekt gjennom Kompetansepluss-ordningen. Målet er å gi flere voksne mulighet til å kvalifisere seg til fagbrev. – Norge trenger fagarbeiderne. Vi startet denne ordningen fordi et fagbrev er svaret på mange utfordringer i vårt samfunn, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H). Ordningen gir opplæring i grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving, regning, muntlig, IKT og norsk eller samisk i sammenheng med det yrket de ønsker å ta fagbrev i. Målgruppen er arbeidstakere med lave grunnleggende ferdigheter og lang arbeidserfaring. Møre og Romsdal har fått 650.000 kroner for prosjektene til Maritimt kompetansesenter og Havskue Opplæringssenter i Ålesund.