Satser på smoltproduksjon i Tafjord

De nye eierne av Fjordlaks Aqua satser mellom 170 og 200 millioner kroner på et nytt smoltanlegg i Tafjord. Hofseth International AS og japanske Yokohama Reito Co kjøpte i fjor Fjordlaks. Det er planlagt at anlegget skal stå klart til bruk neste sommer, skriver Sunnmørsposten. Satsinga i Tafjord betyr flere arbeidsplasser i bygda.