Ting så mørkt ut for Jørgen Krogset Dalene og kompisene like før jul i fjor. En pandemi gjorde livet ensformig og trist. De bestemte seg for å ta et utradisjonelt valg, pakket sammen livene sine i Oslo og Bergen, og flytta «hjem» til Molde for å satse på publikumsinntekter.

– Jeg forlot en trygg lærerjobb i Bergen og flytta hjem for å få til dette her. Så vi risikerer en god del, men vi har en plan, vi veit hvor vi vil hen, sier Jørgen Krogset Dalene.

– Jeg veit ikke hvorfor det blei svarte gensere, vi er egentlig veldig fargerike på innsida, humrer kollega Eivind Fadnes. Foto: Yngve Hustad Reite / NRK

– Trenger folk som kan satse

Leder for Virke kultur og opplevelser, Rhiannon Hovden Edwards, sier det er viktig at folk tør å velge kulturbransjen, også nå.

– Vi trenger folk som tør å satse selv i en pandemi.

Virke kultur og opplevelser samler bredden av kultursektoren, og gleder seg over folk som ønsker å starte opp tross vanskelighetene. Foto: Virke

Edwards er bekymra for at koronapandemien kan føre til at man mister mye viktig kunnskap i bransjen. Flinke medarbeidere kan ha gått videre til andre jobber med mindre risiko, og de som er klare til å ta over stafettpinnen når koronatåka letter vil kunne oppleve at kompetanse har forsvunnet fra markedet.

Optimisme i bransjen

Tallenes tale er klar. Sammenlignet med 2019, hvor det ble opprettet 583 nye firma som baserte seg på billett og ølsalg. Tallet for 2020 var bare på 390, ifølge Visma Bizweb som har oversikt over norsk næringsliv.

Men hittil i år har 226 nye firma blitt oppretta, og mye tyder på at dette er på vei til å ta seg opp igjen.

Arrangørfirma opprettet Ekspandér faktaboks 2019: 583 firmaer opprettet

2020: 390 firmaer opprettet

2021: 226 firmaer opprettet (hittil i år) Kilde: Visma Bizweb

Roser nyetableringer

Kulturministeren mener nyetableringer er helt topp! Foto: Ilja C. Hendel

Kulturminister Abid Raja roser kompisene i Myldr i Molde, og andre som satser på nye kulturvirksomheter på tampen av en vanskelig periode.

– Bransjen har vært gjennom en veldig tøff tid, og at nye aktører kommer til nå som samfunnet er på vei mot gjenåpning, synes jeg er offensivt og flott.

Utsatte høstens første konsert

Jørgen og hans kompanjonger har nå lagt bak seg en sommer med konserter, fotball-EM på storskjerm og livepodkast.

Stor stemning da EM ble vist på storskjerm på Storlihytta i sommer. Foto: Myldr / Instagram

Nå står høsten for tur, og første konsert skulle være ved Nils Petter Molvær i Molde Domkirke i september. De hadde håpet å kunne ha normal drift i høst, men slik gikk det ikke.

– Det er utrolig kjipt å måtte utsette det første arrangementet i høst, men det viktigste for oss er at både publikum og artist skal ha en god opplevelse. Da er det bedre at vi utsetter konserten og vi er glad for at vi har fått på plass en ny dato allerede.

Virke har trua

Ifølge Jørgen Krogset Dalene er det viktig å starte opp forsiktig i ei så usikker tid.

– Vi har budsjettert ganske nøkternt, med vilje. Det har ikke bare med begrensninger å gjøre, det er ikke sikkert folk er klar for sosialisering helt ennå, mange synes det er deilig å være i sofaen.

Rhiannon Edwards i Virke er optimist på vegne av nykommerne.

– Hvis de har en har en businessplan som fungerer slik situasjonen er nå, så klarer de seg nok fint etter pandemien!

Eivind og Jørgen velger å være optimister selv om reguleringene gjør høsten usikker. Foto: Yngve Hustad Reite / NRK