Satser på det grønne skiftet

Havila Shipping kommer til å satse på skip med mer miljøvennlig teknologi i årene fremover. Det sier administrerende direktør, Njål Sævik før generalforsamlinga i ettermiddag. Han mener det er viktig at offshorenæringa tar sitt ansvar for gjennomføringa av det grønne skiftet, men innrømmer at det kan bli utfordrrnde for et rederi som sliter økonomisk og som fortsatt har flere skip i opplag.