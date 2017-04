Satser på at Molde vinner eliteserien

En kald og regnfull lørdagskveld ble likevel en festkveld for de hundrevis av Moldesupportere som hadde tatt turen til Kristiansund. Seieren i seriestarten er starten på noe stort tror de to Moldesupporterne Tobias Hoem og Idar Vangen Lysgård.

– Molde fikk mye press av Kristiansund mot slutten, men heldigvis greide ikke KBK å score, sier Tobias Hoem. Å tippe Molde på topp i årets eliteserie er våggal, innrømmer han.

– Jeg tror det er mulig, og at årets toppscorer i eliteserien blir Björn Bergmann Sigurðarson, sier han.

Stolt av nykommerne

Tanja Hansen er ihuga Kristiansundsupporter og ble ikke skremt over nivået til Molde, trass i seieren.

– Vi klarte å gjøre det surt for Molde og Ole Gunnar Solskjær. 1–0 er ingen brakseier over et nyopprykket lag som vårt. Jeg synes gutta gjorde en solid innsats, og de har ingen grunn til å deppe over seriestarten.

Hansen avslører at hun og familien har lagt opp ferien etter kampprogrammet til Kristiansund.

– Jeg skal ha med meg alle kamper på hjemmebane. Kampen i dag var den første, og det er litt uvirkelig at sesongen allerede er i gang. Jeg har ventet og ventet på opprykk de siste årene, og nå er vi endelig der. Dette er veldig stor stas for Kristiansund, sier hun