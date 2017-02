Satser for fullt på sjeldent svennebrev

– Drømmen er å kunne leve av å ta bilder.

Det forteller Skare, som for tiden er fotograflærling ved Fotograf Kristiansen AS i Ålesund. I februar skal hun ta svenneprøven i fotografi, og er optimistisk til en framtid i et yrke som stadig trues av kameratelefoner.

Sendte mail til hele fylket

Interessen for foto startet tidlig. Sommeren før niende klasse fikk Skare et speilreflekskamera og drømmen ble mer seriøs. Etter en jobbuke i et fotostudio samme år var veien videre klar.

LÆRER: – Å være fotograf er en jobb jeg kan gå til uten å bli lei. Jeg føler meg hjemme, forteller Skare. Foto: Marie Myklebostad

– Da vi skulle velge studieretning ville jeg aldri noe annet enn å gå foto. På videregående hadde vi et studio lett tilgjengelig og jeg begynte å ta bilder for venner av familien. Oppdragene ballet bare på seg etter det, forteller hun.

Etter å ha gått tre år på medier og kommunikasjonslinjen ved Akademiet i Ålesund, har Skare nå vært lærling i ett og et halvt år.

– Jeg visste lenge at jeg ville bli lærling etter videregående. Da jeg søkte sendte jeg mail til alle godkjente lærlingebedrifter i fylket, forteller hun.

Vil skille seg ut

På landsplan er det gjennomsnittlig under 100 lærlinger innenfor foto. I fjor var det kun to i Møre og Romsdal som gikk opp til svenneprøven i fotografi, men selv om færre tar fagbrev blir ikke jakten på jobb noe enklere.

NATUR: Skare liker best å ta portretter, men her ble Straumen bro i Straumgjerde et offer for kameraet. – Det er viktig å utfordre seg selv litt også, forteller Skare. Foto: Stefine Marie Skare

– Jeg håper selvfølgelig på å få jobb selv om jeg vet at det kan bli vanskelig. Uansett så er jeg sikker på at jeg vil bruke utdanningen min til noe nå når jeg blir ferdig med svenneprøven, sier hun.

Hun har også noen råd til andre som vil gå samme vei.

– Du må være sikker på at det er det du vil og kan gå videre på. Det legges utrolig mye arbeid inn i det å være fotograf.

FORNØYDE KUNDER: Skare liker å jobbe med barn. – De jeg tok dette bilde for ble så fornøyd at de hang det opp hjemme, det er stas, forteller Skare. Foto: Stefine Marie Skare

Skare legger ikke skjul på at man må stikke seg ut for å lykkes, og ønsker selv å satse på portrett. Hun har også sin egen Facebook side hvor folk kan se arbeidet og tar kontakt.

– Jeg har mye å gå på enda, og gleder meg til å utvikle meg komme med nye ideer. Innen foto så kan man alltid lære noe nytt. Det er drømmejobben, sier hun.