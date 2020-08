Satsar til havs

Ocean Installer og VARD inngår samarbeid om å utvikle eit av verdas mest avanserte installasjonsfartøy for vindmøller til havs. Skipet skal kunne installere turbinkomponentar på over 1000 tonn, 150 meter over havoverflata. Erik Haakonsholm i VARD ventar at skipet blir svært etterspurt i samband med bygging av store internasjonale vindanlegg i åra framover.