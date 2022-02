Satsar på kundar i aust-Europa

Toppsjefen i fiskematbedrifta Maritim Food i Sande i Gjerdsvika, Jan Brevik (bildet), håper på å få til ein god avtale med kundar i aust-Europa. Brevik seier dette er noko dei arbeider med etter at dei mista 10 prosent av omsetnaden sin då ein avtale med Coop vart avvikla. Bedrifta omsette for 110 millionar kroner ifjor og var gjennom ei stor omstilling for tre år sidan. Brevik er trygg på at verksemda med røter tilbake til 1932 skal leve godt også i åra som kjem.