Satsar på batteri

Island Offshore skal få installert batteripakkar og landstraum på tre av sine plattformforsyningsskip. Det opplyser selskapet i ei pressemelding. – To av fartøya går alt på rein naturgass eller rein marine gassolje, og med batteri og landstraum installert i tillegg, vil dette bidra til å redusere utsleppa til miljøet vesentleg, seier administrerande direktør i Island Offshore Management AS, Tommy Walaunet. Vidare vektlegg dei fordelen med at batteripakken kan nyttast som ei ekstra sikkerheit og reservekapasitet når skipa ligg ved rigg, og at ein dermed sparar både drivstoff og gangtimar på generatorane.