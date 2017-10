Sat fast i bratt parti

Det har blitt sett ein person som blinka med lys og veiva febrilsk med armane i eit bratt fjellparti ved Stemshesten. Det skal også vere observert ein person komme ned igjen frå fjellet. Politiet opplyser at dei fekk melding om observasjonen 18:47, men at dei ikkje har klart å komme i kontakt med personen. Derfor sender dei Sea King for å sjekke at ingen sit fast.