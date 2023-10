SAS gjer endringar i Kristiansund

SAS gjer fleire endringar på Kvernberget framover. Dei vil blant anna auke talet på avganger til Oslo frå Kristiansund lufthavn til fire daglege avgangar mellom april og oktober i vekedagane. Det la dei fram under ein flyplasskonferanse i Kristiansund i dag. Dei vil også legge om til ein mindre flytype dei meiner vil vere meir lønsam for denne regionen, Embra-fly med plass til rundt 120 personar. Frå før av er det klart at SAS legg ned i Molde frå februar. – Dette er eit steg i riktig retning. Også seier dei at viss utviklinga er god, så vil dei gå i dialog om å auke frekvensen ytterlegare, seier Ole Jonny Rugset, leiar i Kristiansund og Nordmøre Næringsforum.