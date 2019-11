SAS-fly truffet av lyn

SAS rute SK1320 fra Oslo ble truffet av et lyn under innflyvning til Ålesund lufthavn Vigra fredag ettermiddag, melder Sunnmørsposten. Flyet landet uten problemer på rutetid, men på grunn av at det ble truffet av et lyn er prosedyren at flyet må sjekkes av en tekniker før det gis tillatelse til å fly videre.