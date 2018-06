Sanitetslag tapte i retten

Volda Sanitetslag har i Søre Sunnmøre tingrett tapt søksmålet mot Tomteservice AS, som trekte seg frå kjøpet av eigedomen til sanitetslaget. Tingretten meiner Tomteservice AS hadde ein rimeleg grunn til å heve kontrakten, fordi dei ikkje fekk vite om planane for reinseanlegg på eigedomen, skriv smp.no. Volda Sanitetslag må difor betale sakskostnadane til firmaet på 108.000 kroner.